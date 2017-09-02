Keşmir'de Bayram Namazı Sonrası Çatışma

Keşmir vadisindeki birkaç yerde gençlik grupları ve hükümet güçleri arasında çatışmalar çıktığı bildirildi.

Bir polis yetkilisi, bayram namazı sonrası edilen dualar sonrası Srinagar, Anantnag ve Sopore bölgelerinde çatışmalar olduğunu bildirdi.

Direnişçilerin işgal polisine taş atmaları sonrasında polis göz yaşartıcı bombalarla gruba müdahale etti.

Çıkan olaylarda ölü ve yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Hürriyet Konferansı'nın başkanları olan JKLF şefi Yasin Malik'i tutuklarken, Ali Şah Geelani ve Mirwaiz Umar Farooq ev hapsinde tutuldu.