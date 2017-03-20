Kerkük’te Kürtçe ve Irak Kürdistanı Bayrağı Gerilimi

Kerkük Valiliği'nin, Newroz vesilesiyle hükümet binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da çekilmesi için teklif vermesine Türkmen Cephesi’nden sonra Türkiye Dışişleri de tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Kerkük Valiliği'nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için Kerkük Vilayet Meclisi'ne yaptığı başvuruyla ilgili bir soruyu yanıtladı. DHA’nın aktardığına göre Müftüoğlu şunları söyledi:

"Kerkük Valiliği'nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde IKBY bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi yönünde bir karar alınması için Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuruyu yadırgıyoruz. Irak anayasası Irak’taki tartışmalı iç idari sınırlarla ilgili olarak izlenmesi gereken süreci tespit etmiştir. Bu süreç işletilmeden Kerkük’ün statüsüyle ilgili olarak yapılacak tek taraflı tasarrufların Irak’taki uzlaşı ve istikrar çabalarına zarar vermesi tehlikesi bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Irak’ın sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğinin vücut bulduğu Kerkük’ün çok kültürlü kimliğini de aşındırma riski bulunmaktadır."

Kerkük Valiliği geçtiğimiz hafta, resmi yazışmalarda Arapçanın yanı sıra Kürtçenin kullanılması zorunluluğu getirmişti. Ayrıca, Newroz vesilesiyle hükümet binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da çekilmesi için teklif verilmişti. Buna tepki gösteren Türkmen Cephesi, valinin "ateşle oynadığını" belirtmişti.