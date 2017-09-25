Kerkük'te Gece Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen ve Arapların boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı referandumun bitmesine çok az bir zaman kala araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde araçla trafiğe çıkılmasının yasaklandığını ifade etti.

Kamil, bu yasağın yayaları kapsamadığını belirterek, isteyen kent sakinlerinin sokağa çıkabileceğini söyledi.

Böylesi bir kararın neden alındığına da değinen Kamil, referandumun bitmesinden sonra olası bir provokasyonun önüne geçilmesi için araçların trafiğe çıkmasının saat 16.00'dan sonra yasaklandığını ve yarın sabah saatlerine kadar bunun geçerli olduğunu kaydetti.