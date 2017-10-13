Kerkük'te “Askeri Müdahale” Gerilimi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, “Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kerkük’ün güneyindeki Beşir köyü ve Tazehurmatu kasabasına tank, top, hummer ve diğer ağır silahlarla sevkiyat yaptığı tespit edildi.” ifadesine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Bağdat yönetimine bağlı ordu ve Haşdi Şabi’nin kentin güneyine yaptığı askeri sevkiyatın nedeninin, Peşmerge’nin kontrolündeki petrol kuyuları, havaalanı ve askeri üsleri ele geçirmek olduğu dile getirildi.

Ayrıca, açıklamada, Peşmerge ile Bağdat yönetimine bağlı ordu ve Haşdi Şabi güçleri arasındaki mesafenin 3 kilometre olduğu duyuruldu.

“Bölgede Askeri Bir Gerilim Mevcut”

Kerkük Batı Cephesi Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi’nin kentin güney bölgesinden ilerlemeye başladığını teyit ederek, bölgede “askeri bir gerilimin” olduğunu söyledi.

Kerküki, tüm Peşmerge güçlerinin mevzilerde konuşlandığını, olası bir müdahaleyi ise cevapsız bırakmayacaklarını dile getirdi.

Kent merkezinde son durum hakkında ise Kerküki, bazı vatandaşların gönüllü olarak ellerine silah aldığını ve Haşdi Şabi’nin kente girmesine karşı çıktıklarını ifade etti.

Bağdat yönetimindeki Başbakan Haydar el-İbadi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “silahlarını halka doğrultmayacaklarını ve Kürtlerle savaş başlatmayacaklarını” kaydetmişti.