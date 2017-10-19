Kerküklü Türkmenlerden Erdoğan’a Çağrı

Kerkük’ten Rûdaw TV’nin canlı yayınına telefonla bağlanan bir Türkmen vatandaş, şunları söyledi:

“Bizi mahvettiler. Bizi yaktılar. Bu Şiiler geldi Kerkük’ü mahvetti. Kerkük yandı. Haşdi Şabi gelip bütün komşularımız mahvetti. Türkmen Cephesi bizi temsil etmiyor, Türkiye’yi temsil ediyor. Onlar Türkiye tarafından yönlendiriliyor. Tavrımız, yansıtılandan tamamen farklıdır.

Hasan Turan bizi temsil etmiyor, Turancıları temsil ediyor.

Erdoğan’dan talebimiz; bu siyasilere inanmamalarıdır. Kürtlere destek versinler. Kürtler yönetime geldiğinden beri silah patlamamıştır. 2006’dan beri bir araba patlamadı. Kimseye zulmetmemişler. Peşmerge geri dönsün. Kürt halkını istiyoruz. Heşdi Şabi’nin dini imanı yok, bize düşmanlar.

Haşdi Şabi gelip yağma, talan ve hırsızlığa başladı. Biz engellemeye çalıştık ama karşı koyamadık. Kürtlerle kardeşiz, yüz yıldır birlikte yaşıyoruz. Kürtlerden başka kardeşimiz yok. Kürtler Kerkük’e gelmezse bir hafta içinde bizi de kesecekler.

Sesimizi duysunlar. Lütfen DEAŞ’ı nasıl çıkardılarsa bu Haşdi Şabi’yi de bölgeden çıkarsınlar. Evlerimize bayraklarını dikmişler. Haşdi Şabi bize zulmediyor.”