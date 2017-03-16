Kerkük Valisi'nden Kürdistan Bayrağı ve Kürtçe Kararı

Kerkük'teki kamu kurumlarında Kürtçenin kullanılmasına karar verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kamu kurumlarda resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçenin kullanılmasına karar verildi.

Yazılı açıklamasında, “Karara uymayan kurumlara idari cezalar uygulanacak” denildi.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ayrıca, İl Meclisi'nin kamu kurumlarında Kürdistan bayrağının göndere çekilmesi kararlaştırmasını talep etti.

14 Mart tarihi resmi yazıda, “İl Meclisi'nin, Newroz Bayramı ve Raperin (Ayaklanma) yıldönümü dolayısıyla Kerkük'teki kamu kurumlarının tamamında Irak bayrağının yanı sıra Kürdistan bayrağının çekilmesine yönelik bir karar vermesini talep edildi” denildi.

Kerkük Valiliği'nden yapılan açıklama:

Rudaw