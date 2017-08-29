Kerkük İl Meclisi'nden 'Referanduma Katılma' Kararı
Kerkük İl Meclisi, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılması kararını aldı.
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Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu üyesi Ali Mehdi, "Meclis, 24 üyenin katılımıyla düzenlediği oturumda kentin de IKBY referandumuna katılması yönünde karar aldı." dedi.
Türkmen ve Arap üyelerin söz konusu oturumu boykot ederek katılmadığını belirten Mehdi, "Karara itirazımızı, Irak Anayasa ve İdari Mahkemesi'ne başvurarak ileteceğiz." diye konuştu.
Kerkük İl Meclisinde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların da 6 üyesi bulunuyor.
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, bağımsızlık referandumu, Kerkük
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