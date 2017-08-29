Kerkük İl Meclisi'nden 'Referanduma Katılma' Kararı

Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu üyesi Ali Mehdi, "Meclis, 24 üyenin katılımıyla düzenlediği oturumda kentin de IKBY referandumuna katılması yönünde karar aldı." dedi.

Türkmen ve Arap üyelerin söz konusu oturumu boykot ederek katılmadığını belirten Mehdi, "Karara itirazımızı, Irak Anayasa ve İdari Mahkemesi'ne başvurarak ileteceğiz." diye konuştu.

Kerkük İl Meclisinde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların da 6 üyesi bulunuyor.