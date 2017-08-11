Kerimov'un ‘Kara Liste’ye Aldığı Yazar Ülkeye Dönüyor

Özbekistan'ın eski lideri İslam Kerimov’un 27 yıllık dikta rejimini eleştirdiği için kara listeye alınan “Bu Günler” kitabının yazarı Nurullah Muhammed Raufhan, Özbekistan’ın yeni devlet yönetiminin talimatı ile bu listeden çıkarıldı.

BBC Özbek servisinin haberine göre, son iki yıldır İstanbul’da yaşamakta olan ünlü Özbek yazar bu haberi sevinçle karşıladı ve en kısa zamanda vatanına geri dönmeye hazırlandığını bildirdi.

Nurullah Muhammed Raufhan Facebook sahifesinde kara listeden çıkartılmasını şöyle değerlendirdi:

"Ben şunu söylemek isterim: Ben böyle kara listede bulunmayı hak etmedim. Ben sadece Islam Karimov rejiminin eksikliklerini analiz eden bir kitap yazdım. Maalesef, Kerimov siyaseti “Bu Günler”de gösterilen eksiklikleri düzeltme yerine, onları yazan kişiyle uğraşmaya başladı”.