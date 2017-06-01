Kerame Sınır Kapısı Gün Boyu Açık Olacak

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail yönetiminin 20 Haziran’dan itibaren Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kerame Sınır Kapısı’nı “gün boyu” açık tutma kararı aldığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Şeyh, sınır kapısının yaz ayları boyunca cuma ve cumartesi dışında haftanın 5 günü 24 saat açık kalacağını söyledi.

Söz konusu uygulamanın ekim ayının ilk günlerine kadar süreceğini aktaran Şeyh, 2018’den itibaren ise yıl boyunca açık tutma uygulamasının başlayacağını kaydetti.

İşgalci İsrail yönetimi tarafından kontrol edilen Kerame Sınır Kapısı, şu anda cuma ve cumartesi dışında haftanın 5 günü 14 saat açık tutuluyor.