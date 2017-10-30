Kenya'da Uhuru Kenyatta Yeniden Seçildi

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) Başkanı Wafula Chebukati, başkent Nairobi'deki oy sayım merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Uhuru Kenyatta'nın 26 Ekim'de yapılan başkanlık seçiminde 7 milyon 483 bin 895 (yüzde 98,26) oy alarak ikinci kez devlet başkanı seçildiğini söyledi.

Açıklanan sonuçlara göre, seçimden çekilmesine rağmen adı oy pusulasında yer alan muhalefetin ortak adayı Raila Odinga ise 73 bin 228 (yüzde 0,96%) oy aldı.

Chebukati, yeniden yapılan başkanlık seçiminin adil ve güvenilir bir seçim olduğunu söyleyerek, uluslararası gözlemcilerin de kanatinin bu yönde olduğunu belirtti.

Bu seçimde ülke genelinde meydana gelen protesto gösterilerinde yaşanan olaylarda komisyon çalışanları dahil masum vatandaşların hayatını kaybettiğini aktaran Chebukati, seçimlere halkın katılımının beklenenden düşük olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, muhalefetin boykotu nedeniyle 7 milyon 616 bin kişinin oy kullandığı açıklandı. İptal edilen 8 Ağustos'taki başkanlık seçiminde yüzde 80 olan seçime katılım oranının bu seçimde yüzde 38'e kadar düştüğü kaydedildi.

Muhalefet lideri hariç toplamda 7 adayın yarıştığı seçimde, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan Uhuru Kenyatta, ikinci tura gerek kalmadan yeniden devlet başkanı seçildi.

Kenya anayasasına göre, 14 gün içinde Yüksek Mahkemeye bir itiraz gitmediği takdirde 2013'ten beri devlet başkanlığını yürüten Uhuru Kenyatta ikinci kez yemin ederek görevine başlayacak.

Muhalefet seçimi boykot etti

Ülkede 8 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimi, bazı "düzensizlikler" görüldüğü gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmişti. Muhalefet, 26 Ekim'de yeniden yapılması kararlaştırılan seçimi boykot edeceğini açıklamıştı.

Kenya'da 26 Ekim'de yeniden yapılan başkanlık seçiminde ise muhalefet taraftarları, ülke genelindeki bir çok eyalette oy kullanmayarak seçimi boykot etti ve protesto gösterileri düzenledi.

Ülkedeki devlet başkanlığı seçimini protesto eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerde şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti, en az 26 kişi yaralandı.

Seçim sonucunun duyurulmasının ardından muhalefet lideri Raila Odinga'nın bundan sonra izlenilecek yol hakkında taraftarlarına yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

AA