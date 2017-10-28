Kenya’da Seçim Neden Tekrarlandı?

Ahmet Varol’un bugünkü Yeni Akit’te (28 Ekim 2017) yayınlanan konuyla ilgili yazısını iktibas ediyoruz:

Kenya’da Seçim Tekrarı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya’da 8 Ağustos 2017 tarihinde cumhurbaşkanının yanı sıra milletvekillerinin, senatörlerin, valilerin ve ilçe temsilcilerinin belirlenmesi için seçim yapılmıştı. Mevcut cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta oyların %54,27’sini alarak yeniden cumhurbaşkanlığını kazanmıştı. Muhalefet partilerinin kurduğu ittifakın ortak adayı Raila Odinga ise sadece %44.74 oranında oy alabilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları birinci turda belli olduğu için ikinci tura gerek kalmamıştı. Fakat muhalefet partileri seçimlerin sonuçlarına elektronik yollardan müdahale edildiğini iddia ederek sonuçların geçerli olamayacağını dolayısıyla iptal edilmesini isteyeceklerini bildirdiler. Bu ilk seçimlerle ilgili değerlendirmemizi gazetemizin 18 Ağustos 2017 tarihli sayısında yayınlanan “Kenya’da seçimler mahkemelik” başlıklı yazımızda yapmıştık.

Muhalefet seçimlere itirazını yaptı. Kenya Yüksek Mahkemesi seçimlerin yeterince şeffaf ortamda yapılmadığına dolayısıyla güven verici olmadığına hükmederek iptal edilmesine karar verdi. Bunun üzerine Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) seçimlerin 26 Ekim tarihinde yeniden yapılmasına karar verdi. Bu kez muhalefet seçimlerin yapılması için yine güvenli bir ortam oluşmadığını iddia ederek ertelenmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Fakat mahkemede seçimlerin ertelenmesine hükmedecek kadar bir çoğunluğun bulunmaması, mahkeme üyelerinden bazılarının görevlerinin başında olmaması sebebiyle erteleme kararı alınamadı.

Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu üyesi Roselyn Akombe de 26 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin güvenilir olmayacağını iddia ederek bir hafta önceden istifa etmişti. Yapılan itirazlara rağmen yine de IEBC tarafından seçimlerin belirlenen tarihte gerçekleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine muhalefet seçimleri boykot etme kararı verdi.

Fakat dün yani 26 Ekim Perşembe günü vatandaşların oylarını vermeleri için sandıklar kuruldu. Oy verme işlemleriyle ilgili gözlemlerini aktaran gazeteciler, 8 Ağustos’taki seçimlerde oy verme merkezlerinde büyük kuyruklar oluşmasına rağmen bu kez muhalefetin boykotunun kendini belli ettiğini ve oy vermek için gelenlerin sayısının çok daha az olduğunun müşahede edildiğini dile getirdiler.

Verilen bilgilere göre Kenya Anayasası seçimlerin iptal edilmesi durumunda altmış gün içinde yenilenmesini istiyor. Ancak 8 Ağustos seçimlerine muhalefet partilerinin ortak adayı olarak giren Raila Odinga, Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC)’nun seçimlerin yeterince güven verici ve şeffaf olması için gerekli düzenlemeleri yapmadığını dolayısıyla bu şartlarda tekrar seçimlere gidilmesinin bir şey değiştirmeyeceğini iddia ederek seçimleri boykot etti, taraftarlarından da oy kullanmak için sandık başına gitmemelerini istedi.

8 Ağustos’taki seçimleri kazanan Uhuru Kenyatta ülkede 2013 yılından beri cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

Görüldüğü kadarıyla muhalefet tekrar edilen seçimleri boykot ettiğinden sonuçlarını tanımayacak. Özellikle sandıkların kurulduğu merkezlerin önünde 8 Ağustos’a nispetle bayağı az kalabalıkların oluşması bu konuda muhalefetin kendine gerekçe olarak kullanacağı bir durum olacaktır. Dolayısıyla muhalefet çıkacak sonuçlara razı olmayacak ve iptal edilmesi için gene yargı yoluyla mücadeleye devam edecektir.

ABD tarafından yapılan açıklamada Kenya’da cumhurbaşkanlığı için aralarında siyasi mücadele veren partilere sükûnet çağrıları yapıldı ve konunun büyütülmesi tehlikesine işaret edildi.

Seçimler konusunun bu ülkenin daha bir süre başını ağrıtacağı anlaşılıyor.