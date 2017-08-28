Kenya’da Plastik Poşet Yasağı Başladı

Kenya’da bugünden itibaren naylon poşet satan, üreten ve hatta taşıyanlar 38 bin dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı kaşıya kalabilir.

Kenya hükümeti şubat ayının sonunda, ülke genelinde plastik poşetlerin yasaklanması yönünde karar almış, uyum çalışmalarının tamamlanması için 6 aylık süre tanınmıştı.

Kenya Çevre Bakanı Judy Wakhunghu, yasağın çevre koruma çalışmalarına büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Plastik poşet üreticileri ve ithalatçıları ise yasağın yaklaşık 80 bin kişinin işsiz kalmasına neden olacağını iddia ediyor.

Ancak Kenya Yüksek Mahkemesi, cuma günü verdiği kararla, üreticilerin bu itirazına karşı çıkarak hükümetin aldığı yasak kararını onadı.

Kenya hükümetleri 2007 ve 2011’de de plastik poşet kullanımını yasaklama girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu.

Ruanda, Güney Afrika, Somali ve Eritre de dâhil olmak üzere bazı Afrika ülkelerinde naylon poşet kullanımına izin verilmiyor.

Kaynak: BBC Türkçe