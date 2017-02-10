Kenya’da Kuraklık Nedeniyle “Ulusal Afet” İlan Edildi

»Ana Sayfa»Dünya
10.02.2017 21:57
Kenya’da Kuraklık Nedeniyle “Ulusal Afet” İlan Edildi
Kenya’nın 23 bölgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan fazla insanı etkileyen kuraklık nedeniyle “ulusal afet” ilan edildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, bakanların kuraklığın en fazla etkili olduğu bölgelerde kendisine verdiği brifingin ardından yaptığı açıklamada, 23 bölgede “ulusal afet” ilan ettiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, yerel ve uluslararası müttefiklerini kuraklıktan etkilenen kişilere yardım çabalarında hükûmete destek vermeye çağıran Kenyatta, “Müttefiklerimizin desteği hükûmetin kuraklığın etkilerini hafifletme çabalarını tamamlayacaktır.” yorumunu yaptı.

“Kâr Sağlamaya Çalışanlara Karşı Sıkı Önlemler Alınacak”

Ülkedeki kuraklıktan çıkar sağlayanlarla da gerektiği şekilde mücadele edileceğini aktaran Kenyatta, “Hükûmet, bu durumdan faydalanarak kendilerine kâr sağlamaya çalışanlara karşı sıkı önlemler alacak.” ifadelerini kullandı.

Hükûmetin bu durumdan çıkar sağlamaya çalışmakla suçlanmasını istemediğini vurgulayan Kenyatta, “Bu süreç boyunca üstlenilen tüm faaliyetlerde Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu dâhil tüm soruşturma ajanslarının yer almasına izin vereceğiz.” dedi.

Kenya hükûmeti, nisana kadar kuraklığın etkilerini azaltmak için 106 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

“11 Milyondan Fazla İnsan Şiddetli Açlıkla Karşı Karşıya”

Diğer yandan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) yayımladığı bildiride, bölgede insânî kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bildiride “Somali, Etiyopya ve Kenya’da uzun süredir etkili olup gitgide kötüleşen kuraklık nedeniyle 11 milyondan fazla insan şiddetli açlıkla karşı karşıya ve ve acilen insânî yardıma muhtaç durumda.” ifadelerine yer verildi.

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