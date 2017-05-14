Kenya’da Halk Petrol İhracatından Daha Fazla Pay İstiyor

Turkana’yı Güçlendirme ve Savunma Grubu Başkanı John Erika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kenya hükümetinin Turkana bölgesinde çıkarılan petrolden bölge halkına sadece yüzde 5 pay verdiğini, halkın bu oranın yüzde 10’a çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.

Enerji Bakanlığı’na konuyla ilgili şikâyet dilekçelerinin iletildiğine işaret eden Erika, “Turkana halkı haklarını istiyor. Hükümet isteklerimizi yerine getirmezse protesto gösterileri düzenleyeceğiz. Polis bize karşı güç kullanacak, biliyoruz ama isteklerimiz karşılanmadan buradan petrol taşınmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Otlakların Birçoğu Petrol Rafinerisi Tarafından Çevrelendi

Turkana’da yaşayan Gabriel Ekuet, “Burada petrol bulunduğunu ilk duyduğumuzda ‘Bölgemiz kalkınır, artık iyi bir hayat yaşarız.’ diye sevinmiştik fakat gördük ki değişen çok bir şey olmayacak. Hükümetin bize ayırdığı pay çok az.” diye konuştu.

Bölge halkının çok fakir olduğunu ve her şeyden mahrum kaldığını söyleyen Ekuet, “Burada altyapı ve okul yok, binlerce gencimiz işsiz. Bu sektörde bize iş imkânı ve payımıza düşeni istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Çevre İçin Büyük Tehdit Oluşturacak”

Turkana’dan tankerlerle taşınacak petrolün çevre için büyük tehdit oluşturacağını belirten Ekuet, hükümet yetkililerinin bu konuyla ilgili kendilerine hiçbir bilgi vermediğini vurguladı.

Ekuet, “Petrol tankerlerinden biri devrildiğinde ya da sızıntı olduğunda petrol sulara karışacak, dolayısıyla insanlarımızı, tarlalarımızı, hayvanlarımızı etkileyecek.” dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Turkana göçerlerinin hayvanlarını otlattığı alanların birçoğunun petrol rafinerisi tarafından çevrelendiğini söyleyen Ekuet, “İnsanlar hayvanlarını nerede otlatacaklarını bilmiyor, bütün bunlara çözüm üretilmeli.” diye konuştu.

60 Bin Varil Ham Petrol Depolandı

İngiltere merkezli şirket Tullow Oil, Lokichar havzasında 60 bin varil ham petrol depoladığını duyurdu.

Ülkenin kıyı kesimindeki Mombasa limanına taşınacak petrol, buradan gemilerle Çin ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edilecek.

Lokichar-Lamu mevkisinde 2 milyar dolara mal olacak 890 kilometre uzunluğundaki boru hattının 2021 yılının ikinci çeyreğine doğru tamamlanması ve hattan günde 100 bin varil petrol ihracatı yapılması bekleniyor.