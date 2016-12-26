Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!

»Ana Sayfa»İran
26.12.2016 15:01
Kendisiyle Övünülen ‘Özel Kuvvetler’ İran’ın Yüzünü Kararttı!
Askeri bir törende komutanlarına dövüş sanatları şovu yapan özel kuvvetler mensubu askerler vazoları kıramadı.

İran özel kuvvetlerinin bir askeri geçitte sergilediği dövüş sanatları gösterisi adeta askerlerin kâbusu oldu.

3 asker 'artistik' bir şekilde vazoları kırmayı başaramadı. Gösteriyi üst düzey komutanlar da izlerken bir komutan 'başarısız' olan askerlerle böyle dalga geçti.

 

Kaynak: Ensonhaber

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