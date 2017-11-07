Kendimiz, Başkaları ve Herkes İçin Hukuku Savunmak

Rıdvan Kaya’nın yazısından bir bölüm şöyle:

“Müslümanlar olarak tutarlı ve kuşatıcı bir adalet perspektifinden hareket etmeli ve özetle ‘herkes için adalet’ talep etmeliyiz. Başkaları bizi ilgilendirmez mantığı haklı, tutarlı ve geliştirici bir mantık değildir. Kime yapılırsa yapılsın zulme, haksızlığa karşı çıkmalıyız. Sonuçta biz de başkalarının başkalarıyız! Dolayısıyla kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkalarına yapmamalı, kendimize yapıldığında başkalarından beklediğimiz şeyi, başkaları için göstermekten kaçınmamalıyız. Her durumda adaleti gözetmeli, hukukun herkes için lazım olduğunu ama en çok da mazlumlar, muhalifler bizler gibi potansiyel mağdurlar için elzem olduğunu aklımızdan çıkartmamalıyız!”

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