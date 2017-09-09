Kendi Acılarını Unutup Arakan İçin Seferber Oldular

Suriye’de savaştan dolayı maruz kaldıkları sıkıntılar sebebiyle yaklaşık olarak 6 yıl önce Türkiye’ye göç eden Bayırbucak Türmenleri, Arakan’da Müslümanlara yönelik yapılan katliamlara ve yaşanan acılara duyarsız kalmadı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki konteyner kentinde yaşayan ve kendileri de hayır kuruluşları ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen yardımlarla hayatlarını sürdüren Türkmenler, kamp içerisindeki camiden yaptıkları duyuruyla Arakanlılar için yardım kampanyası başlattı.

“Damdan Düşenin Hâlinden Damdan Düşen Anlar”

Kamp temsilcilerinden Ali Molla Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan’da yaşanan zulme insan olan hiç kimsenin sessiz kalamayacağını belirtti.

Oradaki acıların bitmesi için dualar ettiklerini anlatan Molla Musa, “Biz kendi derdimizi unuttuk, Arakan’daki mazlum kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeye başladık. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin. Damdan düşenin hâlinden yine damdan düşenler anlar. Bizler de bu acıların bir kısmını çektik, çekiyoruz. Onlara karınca kararınca, gücümüzün yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Bizleri Duygulandırdı”

Kampanyanın organizatörlerinden Muhammed Kömürcü de Arakan’da yaşanan katliamların kendilerini çok etkilediğini, buna duyarsız kalamayacaklarını vurguladı.

Kömürcü, kamp ve evlerde kalan Türkmenlerin, imkânları doğrultusunda yardım ettiğini aktararak, “Kampanyamızı 5 gün sürdürmeyi amaçlıyoruz. Halkımızın ilgisinden memnunuz. Kendileri de sığınmacı olduğu hâlde bu durumda yardım etmeleri bizleri duygulandırdı. İnşallah yardımları Türk Kızılayı aracılığıyla Arakanlılara ulaştıracağız.” ifadesini kullandı.