Kemalistler Mehmet Akif Ersoy'u da “İrtica 906” Diye Fişlemişler
Tek partili yıllarda İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un resmi kayıtlarda ‘İrtica 906’ kod adıyla fişlendiği ve takip edildiği ortaya çıktı. Vatan hainiymiş gibi izlenen Mehmet Akif Ersoy’un kitaplarını imha talimatı da verildiği belgeleriyle gün yüzüne çıktı.
Gazeteci Muharrem Coşkun tarafından hazırlanan ‘Kod Adı: İrtica 906’ isimli kitapta Kurtuluş Savaşı’nı veren, ilk Meclis’te milletvekilliği yapan, Anadolu’da il il gezerek halkı İstiklal Savaşı’na çağıran Mehmet Akif’in, kendi ülkesinde ‘sakıncalı’, ‘mürteci’ ‘tehdit’ durumuna nasıl düşürüldüğü anlatılıyor.
KİTAPLARINI İMHA TALİMATI VERİLDİ
Mehmet Akif Ersoy’un fişlenmesiyle ilgili belgelere ulaşınca günlerce uyuyamadığını belirten Gazeteci-Yazar Muharrem Coşkun, “Belgelere ulaşınca, itiraf etmeliyim ki; içim bir kez daha burkuldu. Bir kez daha ceberrut, milletin değerlerini tehdit gören ‘Eski Türkiye’ ile utandım. Yüzümüze çarpan gerçek şuydu; bir milletin İstiklal Şairi, ‘İrtica-906’ dosyası ile vatan haini gibi izlenmiş, vatana bu kadar emeği geçen bir insan çeşitli ithamlarla yaftalanmıştı. Dahası yazdığı kitaplar bu ülkeye sokulmamış, Safahat’ı için ‘imha edilmesi’ talimatı dahi verilmişti” ifadelerini kullandı.
Belgeler sergilenecek
Kitapta yer alan 1925-1964 tarihleri arasında tutulan resmi belgelerde; Mısır’da bulunan Mehmet Akif hakkında yazılan istihbarat takip raporları, şapka, hilafet, laiklik için neler söylediği, Safahat isimli eserinin nasıl toplatılıp imha edildiği, ‘Gölgeler’ eserinin bu ülkeye sokulmadığı, kendisiyle görüşenlerin dahi nasıl fişlendiği, kanser tedavisi görürken bile takibata tabi tutulduğu gibi çarpıcı detaylar yer alıyor. Tek Partili yıllarda İstiklal Şairi’nin fişlendiğini gösteren gizli/resmi belgeler, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 20 Şubat Cuma günü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla sergi ile ziyarete açılacak.
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