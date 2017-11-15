Kemalistler Bastırdı, Milli Eğitim Bakanlığı Geri Adım Attı!

Tokat’ta eğitim veren Mustafa Sabri İmam Hatip Lisesi’nin adı Tokat Eğitim-Sen Şubesi ile Tokat Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yoğun propagandası sonucu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şehit Yakup Akdağ İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Cemal Güneş ise ismin değiştirilmesinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

1860’ta Tokat’ta doğan Mustafa Sabri efendi, Osman Devletinin son Şeyhülislam’ıydı.