Milliyetçi oylar yükseliyorsa eğer bu telaş ne?

Milliyetçi oyların artığı tezinin gerçekçi bir temelden yoksun olduğunu MHP’nin seçim barajı çıkışı üzerinden ortaya koyan Kenan Alpay “Ortada fena bir paradoks var: Milliyetçi oylar yükseliyorsa eğer seçim barajı hususunda MHP neden bu kadar telaşlanıyor? MHP baraj altında kalma korkusuyla alenen konsensüs arayışına girmişken bu milliyetçi oylar kime güvenip de bu kadar yükseliyor?” diyor.

Kemalist Tek Parti Dönemi’ni İnönü’ye Yıkmanın Sahiciliği Var mı?

Atatürk ve Atatürkçülük meselesinde de benzer bir paradoksun fazlasıyla göze çarptığını belirten Kenan Alpay, Mustafa Kemal’e ilişkin serdedilen “milletine duyduğu sonsuz güven ve inanç” vurgusunun temelsizliğini şu sözlerle ortaya koyuyor:

“Tarihe nasıl bir iz bıraktığı, hangi kategoride bir lider olduğunu şöyle böyle tartışırız da ‘milletine duyduğu sonsuz güven ve inanç’ vurgusuna nerden, nasıl bir dayanak bulunacak? İlk fırsatta Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapısına kilit vurmuş, uzun yıllar sonra Fethi (Okyar) Bey kurdurduğu muvazaalı Serbest Fırka’ya dahi tahammül edemeyip kapatılmasını emretmiş bir lider nasıl oluyor da ‘milletine sonsuz güven ve inanç’ duymuş oluyor? Hayatı halka güvensizlik ve kuşku üzerine kurulmuş olmasa Mustafa Kemal, Tek Parti Rejimi’ne inat etmez ve serbest seçimlere yönelirdi. Halkçılık ve Cumhuriyetçilik ilkelerinin çirkin ve zorbaca bir maske olmaktan öteye geçmediği Kemalist Tek Parti Dönemi’ni İsmet İnönü adındaki ‘günah keçisi’ne fatura ederek siyaset yapmak, tarihte kök bulmak, müşterek bir ideal etrafında birleşmek boş bir hayal bile sayılamayacak kadar bu evrenin dışında oysaki.”

***

Kenan Alpay’ın yazısının tam metni >>>