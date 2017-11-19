Kemalist İdeoloji; Eğitimde Demirbaş Oldukça!..

SİNAN ÖN’ün Yazısı:

Eğitim sadece bireyle sınırlı bir faaliyet alanı değil, toplumun tüm ilişkilerini ve geleceğini de etkileyen bir olgu. Eğitim sisteminin alt birimi olan okuldan; bireyi yetenek ve ilgilerine göre yetiştirip, gelecekteki problemlere çözüm üretebilme becerisini kazandırması beklenir.

İdeal bir toplumda, insanların rahat ve eşit bir şekilde ulaşabilmesi hedeflenen bu hizmet, günümüzde birçok eşitsizliği beraberinde getirmekte!

Türkiye’de eğitim sistemi, önemli yapısal sorunları barındırıyor. Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği, altyapı, donanım, derslik, okul ve öğretmen problemi, eğitime muhtaç önemli bir nüfusun varlığı, dengesiz bir şekilde dağıtılan yükseköğretim ve mesleki eğitimden mezun olmuş işsiz, gelirsiz, mesleksiz gençler ve eğitim hizmetlerinin bölge, gelir düzeyi, kimlik gibi sebeplerle adil bir şekilde sunulamayışı, kronik sorunlarımız olmaya devam ediyor.

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