Kemal Uzan'ın Rüşvet Davası Zaman Aşımına Uğradı

»Ana Sayfa»Hukuk
26.12.2016 13:02
Kemal Uzan'ın Rüşvet Davası Zaman Aşımına Uğradı
İş adamı Kemal Uzan'ın aralarında olduğu 7 kişi hakkındaki rüşvet davası, 10 yıllık zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

Adana'da iş adamı Kemal Uzan ile eski Çukurova Elektrik AŞ (ÇEAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ertuğrul Başar ve bilirkişiler Hasan Cihan Yılmazsoy, Emrah Tülü, Evren Eğer, Ufuk Yıldırım ve Cenk Demirbay'ın "Rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek" suçlarından yargılandığı 2 dava dosyası zaman aşımından düşürüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Uzan, Başar, Yılmazsoy, Tülü, Eğer, Yıldırım ile Demirbay katılmadı.

Farklı olaylarla ilgili "rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek" iddiasıyla açılan iki davanın birleştirildiği duruşmada, mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan soruşturma ve kovuşturma ile toplanan deliller, tüm dosya kapsamına nazaran, sanıklar hakkında 'rüşvet alma, rüşvet verme ve bu suçlara aracılık etme' suçlarından cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de, dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde 765 Sayılı TCK'nın 102/3 maddesi uyarınca zaman aşımı koşulları gerçekleştiğinden açılan kamu davası hakkında düşme

kararı verilmesine, sanıklardan Kemal Uzan hakkındaki yakalama kararının hükümle birlikte kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına

talep ve mütalaa olunur."

Mahkeme heyeti, Kemal Uzan, Mehmet Ertuğrul Başar, Hasan Cihan Yılmazsoy, Emrah Tülü, Evren Eğer, Ufuk Yıldırım ve Cenk Demirbay'ın yargılandıkları 2 ayrı dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

Ayrıca, Uzan hakkındaki yakalama emrinin kaldırılması, daha önce kefaletle serbest bırakılan sanıklar Yılmazsoy'un 5 bin, Başar'ın ise 10 bin lirasının da iade edilmesi kararlaştırıldı.

Berke Barajı inşaatında iddia edilen usulsüzlükler ve el konulan ÇEAŞ'a ait malların tespiti için açılan davalarda görevlendirilen bilirkişilerin rüşvet aldığı gerekçesiyle "rüşvet almak, rüşvet vermek ve bu suçlara aracılık etmek" suçlamasıyla iki ayrı dava açılmıştı.

 

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