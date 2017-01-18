Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Aynı Nakarat: IŞİD'i Kanka Belledik
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, hükümetin IŞİD'e silah gönderip kanka olduklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yıllardır tekrarladığı aynı nakaratları tekrarladı. Kılıçdaroğlu, "Dış politikada defalarca söyledik, yanlış yapıyorsunuz dedik. Suriye’yi karıştırdık, Irak’ı karıştırdık, Rusya ile kavga ettik, İran’la kavga ettik. Tırlarla silah gönderdik Suriye'ye. IŞİD'e silah gönderdik. IŞİD’i kanka belledik. Yapmayın dedik. Dünyada kuş uçsa bize sorarlar diyorlardı. Şimdi Ortadoğu’da bir kabile reisine boyun eğdiler." sözleriyle hükümeti eleştirdi.
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