Kemal Kılıçdaroğlu Yolun Sonunu Getirebilir mi?

Haşim Ay’ın yorumu:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başladığı ‘Adalet yürüyüşü’ne gerek iktidar gerek muhalefet tarafından garip ve yer yer de komik tepkiler veriliyor. Mesela iktidara yakın duran kesimlerden yer yer nükseden alaycı küçümseyici yaklaşımlar bunun örneği. İktidara yakın olduğu anlaşılan bazı sosyal medya kullanıcılarının ‘oruç’a vurgu yaparak Kılıçdaroğlu’nun eylemini mahkûm etme gayretleri de dikkat çekici. Halbuki muhatap zaten İslami duyarlılığa sahip değil. Dolayısıyla ‘oruç’ vurgusunu ölçü alarak eylemi mahkûm etmeye çalışmak tutarlı değil. Hani bunun yerine ‘Kemal Kılıçdaroğlu oruçtan kaçmak için böyle bir yolu deniyor’ dense belki basit ama bari mizahi bir değeri olurdu!

Bazıları da Kılıçdaroğlu’nu şov yapmakla itham ediyorlar. (…)

Yazının devamı >>>