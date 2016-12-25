Kdz. Ereğli’den Halep’e Kardeşlik Eli…

Kdz. Ereğli, Halep’te tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan vahşete ve katliamlara sessiz kalmadı.

Suriye’nin Halep kenti uzun bir süredir çok ağır bir imtihan yaşıyor. Çocuk, yaşlı kadın demeden ağır silahlar ve bombalarla katledilen Halep, adeta hayalet bir şehre dönüştürüldü. Yüz binlerce insan birkaç kilometre kareye sıkıştırıldı ve acımasızca bombalandı. Savunmasız bir şekilde, ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermelerine ve hatta şehri tahliye etmelerine bile izin verilmedi. Halep’li kardeşlerimizin bu ağır imtihanı elbette sadece onların imtihanı değildi. Bu bilinç ve duyarlılıkla harekete geçen Kdz. Ereğli Ümmet Platformu bileşenleri, Halepli kardeşlerinin ağır kış şartlarında ortaya çıkacak ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayabilmek adına bir yardım kermesi düzenledi. Ereğli Belediyesi’ne ait Yaşlılar-Gençler Evi’nde düzenlenen kermesin organizesini İHH Ereğli Temsilciliği, Özgür-Der Ereğli Temsilciliği, Ensar Vakfı Ereğli Şubesi, Feda-Der, Seç-Der ve Memur-Sen Ereğli şubesi üstlendi. Üç gün süren ve çok yoğun bir katılımla gerçekleşen kermese Ak Parti Belediyesi, İlçe Başkanlığı ve kadın kolları üyeleri de bilfiil destek verdi. Tüm bu kuruluşların ortak gayretleri neticesinde Halepli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebilmek adına güzel bir adım atılmış oldu. Organizatör derneklerin ortak mesajı; Halepli kardeşlerimizin ağır kış şartlarında dertleri ile dertlenmenin kulluk vazifemiz olduğu, ümmet olmanın bunu gerektirdiği idi. Bundan sonrada bu çalışmaların devam edeceği belirtildi.