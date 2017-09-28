KDP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) dış ilişkiler sorumlusu Hoşyar Siwaily, bağımsızlık referandumu sonrası BBC Türkçe'ye konuştu. Siwaily, yaşanan gerilim sonrası Türkiye'ye heyet göndermek istediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük beklentileri olduğunu söyledi.

AK PARTİ'DEN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ

KDP'nin Erbil yakınlarındaki Dış İlişkiler Başkanlığı'nda BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Siwaily, AK Parti'den anlayış beklediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgiliyse büyük umut ve beklentileri olduğunu belirtti.

Siwaily, Kerkük'le ilgili olarak ise özel statü ve özerklik gibi çözümlerin tartışılabileceğini kaydetti.

Siwaily, referandum sonrası Ankara-Erbil ilişkilerinin önceki haline dönmesini umduklarını, kendilerine karşı durmanın hem Irak Kürtlerine hem de Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi:

"Türkiye'yle hem ekonomik hem de siyasi açıdan ortak çıkarlarımız mevcut. İşbirliği tarihimiz bize, bu işbirliğinden çok şey elde ettiğimizi gösterdi. Kürtlerin iradesine karşı durmak bizi yaralayacaktır. Ancak aynı zamanda Türk ekonomisine zarar verecektir. Bunun, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili de olumsuz etkileri olacaktır."

TÜRKİYE SINIRLARI KAPATMAYACAK

"Türkiye tabi ki yaptırım uygulamaya muktedirdir. Bu ekonomimize zarar verir, farklı açılardan halkımıza zarar verir. Ancak son yıllarda gördüğümüz Türk siyasetinin mantığı bize, Türkiye'nin bunu yapmayacağını gösteriyor. Türkiye bu tavrı almayacak, sınırları kapatmayacak. Sınırları kapatırsa iki tarafa da zarar verir. Öncelikle bize zarar verir ama Türkiye üzerinde de negatif etkisi olur."

Türkiye'de hem hükümet hem de muhalefetteki çeşitli siyasi partiler, Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının, Türkiye'de de benzer bir konuyu gündeme getireceği kaygısı bulunuyor.

Siwaily ise bunun yersiz bir kaygı olduğunu öne sürüyor:

"Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye Kürdistanı'ndaki halkın iradesine saygı duyarız. Ancak referandum Kürdistan'ın sadece bu bölgesiyle ilgili. Her zaman söyledik ki, Kürdistan'ın diğer bölümlerindeki Kürt halkı sorunlarını saygın merkezi hükümetlerle barış içinde, müzakere ve diyaloğu araç olarak kullanarak çözmeli. Dolayısıyla bu yüzden bu referandumun Türkiye Kürdistanı'ndaki siyasi dinamikler üzerinde büyük bir etkisinin olacağını düşünmüyorum."

Siwaily, Türkiye'deki siyasi kamuoyunun önemli bir bölümü ise bağımsızlık süreci başladığı için bu kez durumun farklı olduğunu düşünüyor.

Siwaily yıllardır fiili olarak bağımsız olduklarını ama bu konumlarıyla Türkiye'de hiçbir zaman olumsuz bir rol oynamadıklarını öne sürüyor:

"Dönüp tarihe bakalım. Son 25 yıl içerisinde biz bölgede istikrar faktörü müydük yoksa istikrarsızlık faktörü mü? Türkiye'deki Kürt halkının hislerini pozitif yönde mi etkiledik, negatif yönde mi? Biz her zaman Kürtlerin ve hükümetin oturup sorunlarını çözmesi için aracılık yapmaya çalıştık."

"1992'den bu yana belli bir noktaya kadar bir bağımsız devletimiz var. Ama Kürdistan'ın diğer bölümleri üzerinde negatif bir etkimiz olmadı. Bu, aynı kalacak. Türk halkının, bağımsız bir devlet kurduğumuzda bunun Türkiye'de negatif ve yıkıcı bir etkisinin olacağı yönünde kaygılanmak için hiçbir nedeni olmamalı. Bunun böyle olmadığını 25 yıl oyunca kanıtladık."

HEYETLER BAKIŞ AÇIMIZI YANSITACAK

Ankara'ya heyet göndermek istediklerini söyleyen Siwaily, şöyle konuşuyor:

"Temasların olacağından hem de bunların sahnenin arkasında da olmayacağından eminim. İki taraf arasında diyalog ve müzakerelerin açılmasını ve Türkiye'nin bizim tarafımızdan gönderilecek heyetleri kabul edeceğini umuyoruz. Bu heyetler bizim bakış açımızı, Kürdistan halkının 25 Eylül'de görüşünü ifade etmek için kullandığı yolu açıklayacaktır. Bu gerilimi daha önce yaşamıştık. 1991'den 2008'e kadar bizim Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi değildi ancak bu tarihten sonra ilişkiler geliştirildi. Diyalog, Türkiye ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki yanlış anlamaları çözmenin temeli olacaktır."

ERDOĞAN'DAN UMUTLUYUZ

Siwaily, Türkiye'deki iç siyasetin de Ankara'nın tavrını etkilediğine inandıklarını, AKP'den, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umutlu olduklarını söyledi:

"Türkiye'nin liderliği, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketlerinde çok pragmatik ve çok hesaplıdır. Bu yüzden hem Türkiye hem Kürdistan halkını incitecek ani bir karar almadan önce iki, üç kere düşünecektir. AKP'ye mesajımız, daha fazla anlayış göstermesi ve iç siyasetin oluşturduğu korkuları uzakta tutmasıdır. Ancak Erdoğan'dan büyük umudumuz ve beklentilerimiz var. Onun geçmişte olduğu gibi pragmatik bir tutum ve yaklaşım sergileyeceğini düşünüyoruz. Ve bu bağımsız tutum ve yaklaşım, hem Kürdistan hem de Türkiye halkının çıkarınadır."