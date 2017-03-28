KCK Ana Davasında 111 Kişiye Hapis Cezası Verildi
Kamuoyunda "ana KCK" olarak bilinen, 9 Haziran 2010 tarihli iddianame ile davası açılan, yargılaması 18 Ekim 2010 tarihinden itibaren Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosya karara bağlandı.
Yargılaması süren 154 sanıktan aralarında DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, eski milletvekili Hatip Dicle'nin de yer aldığı 111 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası, 43 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.
7 yıl, 850 klasör, 191 sanık
Kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Yüksek'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl, eski milletvekili Hatip Dicle'nin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Fırat Anlı ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Başkan, Yüksek'in de aralarında bulunduğu 16 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl, diğer 95 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 1 yıl 2 aydan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldığını, 43 sanık hakkında ise beraat kararı verildiğini bildirdi.
Yaklaşık 7 yıl süren ve 850 klasörden oluşan ana KCK dosyası kapsamında yargılanan 191 sanıktan 8'i HDP'li milletvekili 37'sinin dosyası daha önce ayrılmıştı.
KCK ana davasında dosyaları ayrılan HDP Milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım'ın yargılamaları Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.
AA
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