KCK Ana Davasında 111 Kişiye Hapis Cezası Verildi

»Ana Sayfa»Gündem
28.03.2017 21:12
KCK Ana Davasında 111 Kişiye Hapis Cezası Verildi
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2010 yılından bu yana görülen KCK ana davasında 111 sanık, çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Kamuoyunda "ana KCK" olarak bilinen, 9 Haziran 2010 tarihli iddianame ile davası açılan, yargılaması 18 Ekim 2010 tarihinden itibaren Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosya karara bağlandı.

Yargılaması süren 154 sanıktan aralarında DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, eski milletvekili Hatip Dicle'nin de yer aldığı 111 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası, 43 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

7 yıl, 850 klasör, 191 sanık

Kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Yüksek'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl, eski milletvekili Hatip Dicle'nin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Fırat Anlı ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Başkan, Yüksek'in de aralarında bulunduğu 16 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl, diğer 95 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 1 yıl 2 aydan 18 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldığını, 43 sanık hakkında ise beraat kararı verildiğini bildirdi.

Yaklaşık 7 yıl süren ve 850 klasörden oluşan ana KCK dosyası kapsamında yargılanan 191 sanıktan 8'i HDP'li milletvekili 37'sinin dosyası daha önce ayrılmıştı.

KCK ana davasında dosyaları ayrılan HDP Milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım'ın yargılamaları Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yurt Dışında İlk Gün 38 Bin Kişi Oy Kullandı28 Mart 2017 Salı 05:48
  • "Galatasaray'da Kararın Aidata Bağlı Alınmasını Hafif Buluyorum"28 Mart 2017 Salı 02:27
  • Safitürk Suikastı Sanıklarına 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi28 Mart 2017 Salı 01:23
  • Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e Saldırıyı Planlayan PKK'lı Yakalandı27 Mart 2017 Pazartesi 16:24
  • Başbakan Yıldırım: “Seçim Barajı İndirilebilir”27 Mart 2017 Pazartesi 15:43
  • Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın27 Mart 2017 Pazartesi 11:41
  • Yüksekova’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!27 Mart 2017 Pazartesi 10:36
  • Yozgat Valiliği: Sinan Oğan Silahlı Saldırıya Uğramadı27 Mart 2017 Pazartesi 06:56
  • "Haçlı İttifakı Kendini Eninde Sonunda Gösterdi"26 Mart 2017 Pazar 23:00
  • Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Kulüp Üyelikleri Düşürüldü26 Mart 2017 Pazar 21:34
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim