Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen binasında toplandı.

Akdeniz, üç ayda yapılan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, trafik kazalarının en aza indirilerek ölü ve yaralı sayısının azaltılması konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2015'te olduğu gibi 2016'da da ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 10 oranında azaldığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimat ve direktifleri doğrultusunda 2017'de trafik kazalarına bağlı ölümlerin en az yüzde 20 azaltılmasının hedeflendiğine işaret eden Akdeniz, "Polis ve jandarma olarak daha fazla denetim yapmak ve yollarda daha çok görünür olmak, sivil ekip ve sivil memurlarla denetimlere devam edilerek yakalanma algısını daim kılmak amacıyla denetimlerimiz devam etmektedir." ifadesini kullandı.

"Standart dışı plakalar muayeneden geçemeyecek"

Yeni yöntem ve stratejilerle çok güzel uygulamalara imza atıldığını vurgulayan Mehmet Akdeniz, talepleri üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından "Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi"nin yayımlandığını, bu kapsamda 3 Temmuz 2017'den sonra standart dışı plakalı hiçbir aracın muayeneden geçemeyeceğini vurguladı.

Tarım işçilerini taşıyan araçlara saat sınırlaması

Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgeyle, tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında yolculuk yapmasının yasaklandığını hatırlatan Akdeniz, konuyla ilgili tüm trafik birimlerinin uyarıldığını kaydetti.

"Kazaların yüzde 88,7'si sürücü kusurundan kaynaklanıyor"

"Kazaların yüzde 88,7'si sürücü kusurundan kaynaklanmaktadır. Sürücülerimizin trafik kurallarına ve özellikle hız kurallarına uymasını sağlamak zorundayız." diyen Akdeniz, bu konuda sürücüleri eğitmek ve duyarlı hale getirmenin görevleri olduğunu aktardı. Akdeniz, bunun için Milli Eğitim Bakanlığından da sürücü kurslarının daha sıkı denetlenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

AA