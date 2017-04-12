Kazakistan Latin Alfabesine Geçiyor
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kazak dilinde Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme talimatı verdi.
2018’den itibaren okullarda ders kitaplarının Latin alfabesinde basılmasını hedefleyen değişiklikle Nazarbayev, 2025 yılına kadar tüm kitapların, süreli yayın ve resmî belgelerin Latin alfabesinde yayımlanmaya başlanmasını öngörüyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın resmî internet sayfasında yayımlanan “Oryantasyon: Geleceğin Manevi Canlanması” adlı makalesinde Nazarbayev, Kazakistan hükümetine 2017’nin sonuna kadar Kazak Kiril alfabesinin Latin alfabesine geçiş grafiğini hazırlama talimatı veriyor.
Bu geçişin “siyasi nedenlere” bağlı olduğunu belirten Nazarbayev makalesinde, günümüz Kazakistan’ında farklı alfabelerin kullanımıyla ilgili tarihî bilgi veriyor.
10. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ülkede Arap alfabesinin kullanıldığını belirten Nazarbayev, makalesinde 1929’da Latin alfabesine geçiş kararı alındığını, Kiril alfabesine ise 1940 yılında geçildiğini anımsatıyor.
2017 yılının sonuna kadar bilim insanları ve toplum temsilcileri ile yapılan görüşmelerden sonra Latin alfabesi esasında yeni Kazak alfabesinde tek standardın hazırlanması gerektiğini ifade eden Nazarbayev, 2018’den başlayarak ortaokul için Latin alfabesinde kitapların yayınlanması ve yeni alfabede eğitim için uzmanların hazırlanması gerektiğini kaydediyor.
Plana göre geçişin ilk döneminde hem Kiril hem Latin alfabesi kullanılabilecek.
Yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığı Kazakistan’da, Kazakça (Kazak Türkçesi) ve Rusya resmî diller olarak konuşuluyor.
Kaynak: Kırım Haber Ajansı, Al Jazeera
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