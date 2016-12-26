Kayseri’deki Saldırıyla İlgili Gözaltı Sayısı 23’e Çıktı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 23’e çıktı.

AA’da yer alan habere göre, Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul ve Adana’da da olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı zanlılar gözaltına alındı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 15’ten 23’e çıktı.

Aralarında halk otobüsünün şoförü H.E, bombalı saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır’da gözaltına alınan K.Ç. ve Şanlıurfa’da gözaltına alınan araç sahibi M.Y’nin de bulunduğu 23 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kayseri’de, 17 Aralık’ta bomba yüklü araçla gerçekleştirile saldırıda 14 asker hayatını kaybetmiş, 55 kişi de yaralanmıştı.