Kayseri’deki Saldırıyla İlgili Gözaltı Sayısı 23’e Çıktı

»Ana Sayfa»Hukuk
26.12.2016 18:05
Kayseri’deki Saldırıyla İlgili Gözaltı Sayısı 23’e Çıktı
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 23’e çıktı.

AA’da yer alan habere göre, Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul ve Adana’da da olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı zanlılar gözaltına alındı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 15’ten 23’e çıktı.

Aralarında halk otobüsünün şoförü H.E, bombalı saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır’da gözaltına alınan K.Ç. ve Şanlıurfa’da gözaltına alınan araç sahibi M.Y’nin de bulunduğu 23 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kayseri’de, 17 Aralık’ta bomba yüklü araçla gerçekleştirile saldırıda 14 asker hayatını kaybetmiş, 55 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme23 Aralık 2016 Cuma 17:01
  • AYM'den MİT Tırlarını Durduran Savcılara Red22 Aralık 2016 Perşembe 16:06
  • Yargıtay Ali İsmail Korkmaz Davasında Cezaları Onadı22 Aralık 2016 Perşembe 13:15
  • Siirt’in Pervari İlçesindeki PKK Operasyonu: 4 Tutuklama21 Aralık 2016 Çarşamba 20:55
  • HDP ve DBP İlçe Yöneticileri Dâhil 12 Gözaltı21 Aralık 2016 Çarşamba 17:42
  • HDP’li Botan’ın 32 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor21 Aralık 2016 Çarşamba 12:05
  • Kayseri’deki Saldırıyla İlgili 1 Gözaltı21 Aralık 2016 Çarşamba 11:29
  • HDP’li Baluken’in 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor20 Aralık 2016 Salı 14:41
  • Elazığ’da PKK/KCK Operasyonu: 11 Gözaltı20 Aralık 2016 Salı 14:16
  • Kayseri’deki Saldırıyla İlgili 1 Tutuklama20 Aralık 2016 Salı 12:56
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim