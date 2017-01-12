Kayseri’deki Saldırıyla İlgili 4 Şüpheli Asker de Gözaltında

»Ana Sayfa»Hukuk
12.01.2017 11:40
Kayseri’deki Saldırıyla İlgili 4 Şüpheli Asker de Gözaltında
Kayseri’de çarşı izinine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yapılan saldırıya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri sürüyor, 6 zanlı ise serbest bırakıldı.

AA’da yer alan habere göre, Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Gözaltındaki 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, saldırının hedefi olan 1. Komando Tugay Komutanlığı’ndan 4 askerin de bulunduğu öğrenildi.

Daha önceki dönemlerde terhis olanların da aralarında bulunduğu 3 bine yakın askerle ilgili inceleme yapan ekiplerin 4 askeri gözaltına aldığı, bu askerlerin PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınmasına yönelik uygulamayla ilgili bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kayseri’de, 17 Aralık 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 asker vefat etmiş, 55 kişi de yaralanmıştı.

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