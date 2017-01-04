Kayseri’deki Saldırıyla İlgili 4 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Kayseri’de 14 askerin vefat etmesine neden saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri kadın dört kişi, Adana’da gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından yaptığı çalışmada, saldırıda kullanılan araca bombanın, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde yüklendiğini tespit etti.

AA’da yer alan habere göre, bu kapsamda şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışmalar yürüten ekipler, Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde operasyon düzenledi.

Operasyonda kimlikleri belirlenen Elzem Ş, Ümit K, Kenan Ç. ve Ekrem U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bomba yerleştirdikleri aracı İmamoğlu ilçesinde buluştukları saldırgana teslim ettiği, Adana-Kayseri ile saldırıya uğrayan otobüsün kent içi güzergâhında keşif ve kroki çalışması yaptığı öne sürüldü.

Saldırıyı düzenleyen saldırganın da Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsalından geldiği öğrenildi.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Kayseri’ye gönderildi.

Gözaltı Sayısı 27’ye Yükseldi

Böylece gözaltına alınanların sayısı 27’ye yükselmiş oldu.

Gözaltına alınan diğer 23 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, derinleştirilen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceğini belirtiyor.

Kayseri’de, 17 Aralık 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 asker vefat etmiş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır’da yakalanan K.Ç. ve Şanlıurfa’da yakalanan araç sahibi M.Y’nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.