Kayseri’deki Saldırıyla İlgili 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı
Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma çerçevesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA’da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlıların sayısı 29’a çıktı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün talebiyle dün Adana’da gözaltına alınan biri kadın 4 zanlı da Kayseri’ye getirildi.
DNA Testiyle İlgili Çalışmalar Sürüyor
Şanlıurfa’dan çalındığı belirtilen ve patlayıcı yerleştirilerek saldırıda kullanılan hafif ticârî araçla ilgili yapılan incelemede ise aracın üzerindeki kontak anahtarının orijinal olduğu tespit edildi.
Mehmet O. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıyan saldırganın, aracı Adana’nın Kozan ilçesinde teslim aldığı belirlendi. Saldırganın kullandığı sahte sürücü belgesi ile aracın trafik sigortasının da Mehmet O. adına düzenlendiği öğrenildi.
PKK içinde “Çektar Botan” kod adını kullanan ve Kasım Y. olduğu belirlenen saldırganın, kesin kimlik tespiti için yapılan DNA testiyle ilgili çalışmalar ise devam ediyor.
Ne Olmuştu?
Kayseri’de, 17 Aralık 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 asker vefat etmiş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır’da yakalanan K.Ç, Şanlıurfa’da yakalanan araç sahibi M.Y, saldırganın taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O. ve saldırgana yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana’da yakalanan 4 zanlının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, Şanlıurfa’dan çalındığı belirtilen ve 71 plakalı ikiz sahte plaka takılan hafif ticârî araç ile Adana üzerinden Kayseri’ye ulaştığı belirlenmişti.
- Yorumlar 0
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- PKK'nın 'Dağa Çık' Baskısına 18 Yaşındaki Gençten Kurşun
- Numan Kurtulmuş Suriye'yi Her Konuştuğunda, Şebbihalar Raks Ediyor
- IŞİD (DAEŞ) Örgütü Kimdir ve Hedefleri Nedir?
- FETÖcüler Kırgız İtirafçıya ‘Katliamcı Bu’ Dediler
- “İran Toplumunda Merhamet ve Ahlak Kalmadı”
- Laiklerin Cuma Hutbesinden Katliam Çıkarma Hastalığı
- Barada’ya Girmek İsteyen Rus Heyetine Hizbulesed İzin Vermedi!
- ABD Ordusunda Başörtüsü ve Sakal Düzenlemesi
- İdlib Risk Altında
- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Halep İçin Yardım Kermesi
- Ukrayna: 5 Bin Rus Askeri Bize Karşı Savaşıyor
- Şikâyetleri Dikkate Alan RTÜK, Evlilik Programlarına Ceza Kesti
- Numan Kurtulmuş Suriye'yi Her Konuştuğunda, Şebbihalar Raks Ediyor
- “İran Toplumunda Merhamet ve Ahlak Kalmadı”
- IŞİD (DAEŞ) Örgütü Kimdir ve Hedefleri Nedir?
- FETÖcüler Kırgız İtirafçıya ‘Katliamcı Bu’ Dediler
- Türkiye’yi Fethu’ş-Şam (Nusra) ile Çatışma Tuzağına Çekmek İsteyen Kim?
- ABD İncirlik’i Kullanarak Yeni Bir Katliam Daha Yaptı!
- Abdullah Gül: Bu Yapıyla İlişkim Olmadı!
- ABD: İncirlik Üssü Kesinlikle Paha Biçilmez
- LYS’de “Kısa Cevaplı” Soru Dönemi
- Üsküp’te 5 Avro İçin Günde 10 Saat Araba Çekiyor!
- Kahramanmaraş’tan Suriye’deki Kamplara Gaz Sobası Yardımı
- Hızda Sonda, Fiyatta Önde İnternet Servis Sağlayıcıları Halkı Mağdur Ediyor
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim