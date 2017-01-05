Kayseri’deki Saldırıyla İlgili 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 29’a yükseldi.

Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma çerçevesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA’da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlıların sayısı 29’a çıktı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün talebiyle dün Adana’da gözaltına alınan biri kadın 4 zanlı da Kayseri’ye getirildi.

DNA Testiyle İlgili Çalışmalar Sürüyor

Şanlıurfa’dan çalındığı belirtilen ve patlayıcı yerleştirilerek saldırıda kullanılan hafif ticârî araçla ilgili yapılan incelemede ise aracın üzerindeki kontak anahtarının orijinal olduğu tespit edildi.

Mehmet O. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıyan saldırganın, aracı Adana’nın Kozan ilçesinde teslim aldığı belirlendi. Saldırganın kullandığı sahte sürücü belgesi ile aracın trafik sigortasının da Mehmet O. adına düzenlendiği öğrenildi.

PKK içinde “Çektar Botan” kod adını kullanan ve Kasım Y. olduğu belirlenen saldırganın, kesin kimlik tespiti için yapılan DNA testiyle ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Ne Olmuştu?

Kayseri’de, 17 Aralık 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 asker vefat etmiş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır’da yakalanan K.Ç, Şanlıurfa’da yakalanan araç sahibi M.Y, saldırganın taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O. ve saldırgana yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana’da yakalanan 4 zanlının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, Şanlıurfa’dan çalındığı belirtilen ve 71 plakalı ikiz sahte plaka takılan hafif ticârî araç ile Adana üzerinden Kayseri’ye ulaştığı belirlenmişti.