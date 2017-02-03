Kayseri’deki Saldırıda Yaralanan Asker Vefat Etti!

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03.02.2017 19:25
Kayseri’deki Saldırıda Yaralanan Asker Vefat Etti!
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, 49 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, patlayıcı yüklü araçla yapılan saldırıda yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, 49 gündür tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vefat etti.

AA’da yer alan habere göre, cenazenin, Gaziantep’e gönderileceği öğrenildi.

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da düzenlenen saldırı nedeniyle 14 asker vefat etmiş, 54 asker ve otobüsün şoförü de yaralanmıştı. Saldırıyı PKK’nın bir uzantısı olan TAK üstlenmişti.

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