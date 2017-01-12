Kayseri’deki Saldırı: 5 Asker Tutuklandı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 22 zanlı arasında bulunan 5 asker tutuklandı.

AA’da yer alan habere göre, Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Saldırıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi de adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Sedat D. ve Ali B, saldırıyı gerçekleştiren saldırganın annesi H.Y. ile askerleri taşıyan otobüsün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet E. savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

5 Asker Tutuklandı

Savcılık işlemlerinin ardından 22 zanlı, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda askerliklerini yapan er ve erbaşlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlıların mahkemece ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Kayseri’de, 17 Aralık 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 asker vefat etmiş, 55 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında halk otobüsü şoförü H.E, Şanlıurfa’da yakalanan araç sahibi M.Y, saldırganın taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O, saldırgana hazırladığı krokiler ve patlayıcı yerleştirilen aracı teslim ettiği gerekçesiyle Diyarbakır’da yakalanan K.Ç, bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenerek Adana’da yakalanan E.Ş, Ü.K. ve E.U. ile saldırının hedefi 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabilecekleri değerlendirilen 5 askerin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.