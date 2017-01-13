Kayseri’deki Saldırı: 5 Asker Dâhil 20 Kişi Tutuklandı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan ve dün adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 20’si tutuklandı.

Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan ve dün adliyeye sevk edilen 23 zanlı ile saldırıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişinin adliye süreci tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği zanlılardan Kenan Ç, Ekrem U, Ümit K, Hüseyin P, Mehmet Y, Mehmet A, Barış K, Murat T, Serkan A, H. İbrahim K, Hamit E, Hasan E. Fahri D, İ.H.Y. ve Ahmet K. tutuklandı. Elzem Ş. ile Mehmet E. serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda askerliklerini yapan er ve erbaşlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

Böylece, adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 20’si tutuklanmış oldu.

Kayseri’de, 17 Aralık 2016’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 asker vefat etmiş, 55 kişi de yaralanmıştı.