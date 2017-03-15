Kayseri’deki ‘FETÖ’ Operasyonu: 20 Eski Polis Gözaltına Alındı

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15.03.2017 15:27
Kayseri’deki ‘FETÖ’ Operasyonu: 20 Eski Polis Gözaltına Alındı
Kayseri’de yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 25 emniyet personelinden 20’si gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve âmirlerin de bulunduğu 25 eski emniyet personeli hakkında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

AA’da yer alan habere göre, polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen 4. sınıf 2 emniyet müdürü, 1 emniyet âmiri, 4 komiser, 7 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 4 polis memuru gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 eski komiser yardımcısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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