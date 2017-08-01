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Kayseri'de 20 Kişi 'ByLock' Kullandığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Kayseri'de 20 Kişi 'ByLock' Kullandığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında özel güvenlik görevlisi, üniversite öğrencisi ve ev kadınlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 28 kişiye yönelik operasyon başlattı.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde bulunan çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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