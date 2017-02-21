Kayseri Müftülüğü'ne FETÖ Operasyonu

Kayseri'de 3 imam ile 2 kadın Kur'an kursu öğretmeni FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 imam ile 2 kadın Kur'an kursu öğretmeni gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen müftülük personeli 4 imam ve 2 kadın Kur'an kursu öğretmenini yakalamak için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 imam ile 2 Kur'an kursu öğretmeni, emniyete götürüldü. Firardaki imamın yakalanması için çalışmalar sürüyor.