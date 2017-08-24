Kayahan Uygur’un Darbeci Diktatörü Rahmetle Anma Rahatlığı

Lokman Doğmuş’un yorumu:

Kayahan Uygur’un 22 Ağustos 2017’de Güneş gazetesinde yayınlanan “Demokrasi ve Libya’nın 150 milyar doları” başlıklı yazısı 2011’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan intifadaları anlamanın bazıları için ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Yazıya “merhum Kaddafi” şeklinde başlayan Uygur, Kaddafi’nin bütün yapıp ettiklerini bir kenara bırakıp onu “Türkiye’nin büyük bir dostu ve rahmetli Erbakan Hoca’nın da arkadaşlarından biri” olduğu palavrasıyla süslemeye ve Türkiye’nin 2011’de muhalefeti desteklemesinin ne kadar büyük bir hata olduğunu kanıtlamaya çalışmış.

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