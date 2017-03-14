Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?

»Ana Sayfa»Sağlık
14.03.2017 10:05
Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?
Endokrin Cerrahisi Uzmanı Erbil, çok özel durumlar dışında iyotlu tuz kullanılmasının gerekliliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirerek "Çok yararlı olduğu söylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur" dedi.

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil yaptığı açıklamada, yanlış yönlendirmeler sonucunda iyot eksikliğinin büyük bir sorun haline geldiğini ifade etti.

İyotun insan yaşamında çok önemli bir eser element olduğuna işaret eden Erbil, "Beslenmeyle alınan iyot, tiroid hücresi içine girerek, tiroid hormonlarının sentezini gerçekleştirir. İyot eksikliğinde guatr oluşumu dışında çok önemli sorunlar meydana gelir. Düşükler, ölü doğum, bebek ölümleri, doğumsal anomaliler, fiziksel ve mental gerilik bunlar arasındadır." ifadelerini kullandı.

İYOTLU TUZ KULLANIMI GEBELER VE ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ

İyotlu tuz kullanımının özellikle gebe ve çocuklar için hayati önem taşıdığına işaret eden Erbil, anne karnındaki bebeğin gelişimi için iyot alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Erbil, çok özel durumlar dışında iyotlu tuz kullanılmasının gerekliliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirerek, "Sıklıkla gündeme getirilen ve çok yararlı olduğu söylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur ve yüksek oranda sodyum mevcuttur. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yaptığı araştırmalara göre, bu tuzların içinde plütonyum, radon gibi çok zararlı radyoaktif maddeler bulunmaktadır." dedi.

Bu tuzların minerallerden zengin olduğunun iddia edildiğini ancak bu minerallerin vücuda yararı olamayacak kadar eser miktarda bulunduğunu anlatan Erbil, sözlerini, "Bu tuzların kullanımıyla insanlarda iyot eksikliği gelişme tehdidi vardır. Bu yanlış yönlendirmelerle ülkemizde iyot eksikliği gelişerek gelecekte büyük bir tehlike oluşturacaktır. Doktor önerisi olmadan iyotsuz tuz kesinlikle kullanılmamalıdır." önerileriyle tamamladı.

 

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