Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?
Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil yaptığı açıklamada, yanlış yönlendirmeler sonucunda iyot eksikliğinin büyük bir sorun haline geldiğini ifade etti.
İyotun insan yaşamında çok önemli bir eser element olduğuna işaret eden Erbil, "Beslenmeyle alınan iyot, tiroid hücresi içine girerek, tiroid hormonlarının sentezini gerçekleştirir. İyot eksikliğinde guatr oluşumu dışında çok önemli sorunlar meydana gelir. Düşükler, ölü doğum, bebek ölümleri, doğumsal anomaliler, fiziksel ve mental gerilik bunlar arasındadır." ifadelerini kullandı.
İYOTLU TUZ KULLANIMI GEBELER VE ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ
İyotlu tuz kullanımının özellikle gebe ve çocuklar için hayati önem taşıdığına işaret eden Erbil, anne karnındaki bebeğin gelişimi için iyot alınması gerektiğine vurgu yaptı.
Erbil, çok özel durumlar dışında iyotlu tuz kullanılmasının gerekliliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirerek, "Sıklıkla gündeme getirilen ve çok yararlı olduğu söylenen kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlarda yeterli miktarda iyot yoktur ve yüksek oranda sodyum mevcuttur. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yaptığı araştırmalara göre, bu tuzların içinde plütonyum, radon gibi çok zararlı radyoaktif maddeler bulunmaktadır." dedi.
Bu tuzların minerallerden zengin olduğunun iddia edildiğini ancak bu minerallerin vücuda yararı olamayacak kadar eser miktarda bulunduğunu anlatan Erbil, sözlerini, "Bu tuzların kullanımıyla insanlarda iyot eksikliği gelişme tehdidi vardır. Bu yanlış yönlendirmelerle ülkemizde iyot eksikliği gelişerek gelecekte büyük bir tehlike oluşturacaktır. Doktor önerisi olmadan iyotsuz tuz kesinlikle kullanılmamalıdır." önerileriyle tamamladı.
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- MHP’nin Belçika’daki İki Toplantısı Engellendi!
- Hollanda ile Üst Düzey İlişkiler Askıya Alındı
- “Filistinli Basil el-A’rac’ın Şehadeti”
- Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
- Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?
- Hollanda’daki Seçimler Hakkında Bilinmesi Gerekenler
- Şehid Zafer Mert Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
- Hollanda “Hayır!”cıları Siyasetçiden Saymıyor Herhalde!
- PKK’lılar Suriye’de Sivil Halka İşkence Yapıyor (Video)
- ÖSYM'nin 09.45 Kuralına 'Esneklik' Çağrısı
- Özgür-Der Van Şubesinde “Müslüman Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
- Hollanda-Türkiye Ekonomik İlişkileri Mevcut Gerilimden Nasıl Etkilenir?
- Tahriru’ş- Şam’dan Amerika Sözcüsüne Cevap
- Özgür-Der Van Şubesinde “Müslüman Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- Türkiye, Hollanda’ya İki Ayrı Nota Verdi
- İsviçre Gazetesi Manşetten “Hayır” Çağrısı Yaptı!
- İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Genci Katletti!
- KDP Sözcüsü: PKK Türkiye'deki Kürtlerin Baş Belası
- Şehid Zafer Mert Son Yolculuğuna Uğurlandı
- ÖSYM'nin 09.45 Kuralına 'Esneklik' Çağrısı
- PKK’lılar Suriye’de Sivil Halka İşkence Yapıyor (Video)
- İLKAV Başkanı Mehmet Pamak Gözaltına Alındı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim