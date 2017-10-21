Kaya: Resmi Nikah Kıyılmadan Yapılmış Pek Çok Evlilik Var

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü Raşit Küçük Konferans Salonunda düzenlenen, "2023 Gençlik Şurası" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkan iman dolu bir gençlik olduğunu söyledi.

Konuşmasında müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesine değinen Kaya, şunları kaydetti:

"CHP geçen dönemlerde nasıl katsayı ve başörtüsü sorunları çözüldüğünde laiklik elden gidiyor diye bir yaygara kopardıysa, yine bugünlerde benzer bir durum içinde olduklarını görüyoruz. Oysa müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi, tamamen Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal mevzuata göre kıyılan resmi bir nikah akdi olacak. Bir belediye başkanı, onun görevlendirdiği bir memur, dış temsilciler, muhtarlar nasıl nikah kıyıyorsa, müftüler de artık resmi nikah kıyabilecekler. Biliyorsunuz yasal düzenleme mecliste kabul edildi. Müftüler de 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi, yemin eden, adalet statüsü olan, her türlü güvenlik soruşturmasından geçmiş, Türkiye'nin laik, demokratik, hukuk ilkelerine bağlı yetişmiş, denetime tabi tutulan kamu görevlileridir."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, günümüzde pek çok kayıt dışı evlilik olduğunu hatırlatarak, şu görüşleri ifade etti:

"Resmi nikah kıyılmadan yapılmış pek çok evlilik var. Bunlar gizli ve kayıt dışı. Resmi nikah kıydıranların bir de gidip dini nikah kıydırdığını biliyoruz. Bu, ülkemizin bir gerçeği, geleneği. İnançlarından dolayı insanların tercih ettikleri bir yöntem. Şimdi geçirdiğimiz bu yasal düzenlemeyle birlikte isteyen gidecek nikahını müftüye kıydıracak. Bu nikah aynen resmi nikah gibi, Medeni Kanuna tabi olarak, tüm kanunun şartlarını yerine getirenlere kıyılacak. Evlilik cüzdanını orada alacak. Yani nikah resmi nikah da olacak. İsteyen de gidip belediyede memura kıydıracak. Lise, ilkokul mezunu memurlar bugün nikah kıyabilmekte. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız güzel ifade etti; 'Tapu müdürüne, orman müdürüne nikah kıyma yetkisi versek, bu kadar karşı çıkmazlar.' dedi. Tamamen ideolojik olarak olayı buralara çekmeye çalışıyorlar."

Söz konusu yasanın, kayıt dışı evliliği ortadan kaldıran, kadınların lehine yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Kaya, aksine yönelik yorumların maksatlı olduğunu anlattı.

"Resmi nikahsız evlilikleri teşvik edecek bir düzenleme asla ve asla değil"

"İnsanları müftülere nikah kıymaya zorlayan bir düzenleme yapmadık" diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Burada, müftülerin kıydığı nikah sanki farklı bir nikahmış gibi dezenformasyon yapılıyor. Bu da samimiyetle bağdaşmayan bir yaklaşım tarzı. 'Müftü nikahı' diye bir nikah yok. Müftülerin de artık resmi nikah kıyabilme yetkisi var. Resmi nikahları kıyanların arasına müftülerin ilave edilmesi söz konusu. Düzenlemeyle evlenme şartları, evlenme engeli konusunda değişiklik yapılmayacak Türk Medeni Kanuna evlilik şartları neyse, bugün de o yarın da o olacak. Erken yaşta evlenmeleri yaygınlaştıracağı yönündeki sözler tamamen gerçek dışı ve asılsız iddialar. İl ve ilçe ve müftüleri sadece resmi nikahı kıymış olacaklar. Nikah, nüfus kütüklerine de işlenecek ve tescil edilecek. Resmi nikahsız evlilikleri teşvik edecek bir düzenleme asla ve asla değil. Aksine resmi nikahın yaygınlaşmasını sağlayacak ve resmi nikahsız evlilikleri engelleyecek bir düzenleme."

AA