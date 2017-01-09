Katliamla, Tehcirle Suriye’nin Demografisini Değiştiren Esed Seçime Razıymış!
Fransız basınına konuşan Beşşar Esed Rusya’nın desteğini kaybetmemek için diyaloga ve uzlaşmaya hazır bir görünüm verme çabası içine girerken, aynı zamanda Suriye’de yaşanan dramın asli nedeninin kendisinin iktidar ihtirası olduğu gerçeğini gizlemek için bir yandan da konuyu anayasa prosedürüne, seçim mevzusuna indirgemeye çalışıyor.
Konuyla ilgili AA’da yer verilen haber şöyle:
Esed, Fransız basınına verdiği ve bugün Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan röportajında, Astana'daki siyasi müzakerelerin tarihi belirlendiğinde delegasyon gönderme niyetinde olduklarını belirtti. "Astana'da yapılacak siyasi görüşmelerde her konuyu müzakere etmeye hazırız" diyen Esed, şöyle devam etti:
"Krizi sona erdirecek ya da Suriye'nin geleceğini konuşacak müzakereler için sınır yok. Ancak diğer taraftan masada kim olacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Gerçek Suriye muhalefeti mi olacak? 'Gerçek' derken, Suriye'de halk tabanı olandan söz ediyorum. Suudi Arabistan’da, Fransa’da ya da İngiltere’de değil. Müzakerelerin başarısı, buna bağlı."
Esed, "Devlet başkanlığınızla ilgili konuyu dahi görüşmeye hazır mısınız?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:
"Evet, ama benim pozisyonum anayasaya bağlı. Anayasada devlet başkanını göreve getirmek ya da ondan kurtulmak için mekanizma çok açık. Yani eğer bu konuyu tartışmak isterlerse, anayasayı konuşmaları lazım. Anayasa, ne hükümete, ne devlet başkanına ne de muhalefete ait. Suriye halkına ait olmalı. Her anayasa için referanduma ihtiyacınız var. Bu (Astana'daki) toplantıda tartışılabilecek noktalardan biri. Ancak 'Bu devlet başkanını isteriz ya da istemeyiz' diyemezler. Çünkü devlet başkanı seçim sandığına bağlı. Eğer onu istemiyorsanız, sandığa gidelim."
"Müzakerelerde silahlı muhaliflerin akıbetinin ne olacağı" sorusuna ilişkin Esed, silah bırakan muhaliflerin affedileceğini öne sürdü.
Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar ateşkesi ihlal etmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada ateşkese uyulması halinde Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.
Hâlihazırda rejim güçleri, başkent Şam'daki doğu Guta, Barada Vadisi, Dera ili ve Halep ilinin güney kırsalında ateşkes ihlallerini sürdürüyor.
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