Katliamla, Tehcirle Suriye’nin Demografisini Değiştiren Esed Seçime Razıymış!

»Ana Sayfa»Suriye
09.01.2017 15:16
Katliamla, Tehcirle Suriye’nin Demografisini Değiştiren Esed Seçime Razıymış!
Suriye’de yüzbinleri mezara, milyonları sürgüne gönderen Esed’in Astana’da kendi koltuğu da dahil her şeyi müzakereye hazır olduğunu söylemesi ne büyük bir ikiyüzlülük! 

Fransız basınına konuşan Beşşar Esed Rusya’nın desteğini kaybetmemek için diyaloga ve uzlaşmaya hazır bir görünüm verme çabası içine girerken, aynı zamanda Suriye’de yaşanan dramın asli nedeninin kendisinin iktidar ihtirası olduğu gerçeğini gizlemek için bir yandan da konuyu anayasa prosedürüne, seçim mevzusuna indirgemeye çalışıyor.  

Konuyla ilgili AA’da yer verilen haber şöyle:

Esed, Fransız basınına verdiği ve bugün Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan röportajında, Astana'daki siyasi müzakerelerin tarihi belirlendiğinde delegasyon gönderme niyetinde olduklarını belirtti. "Astana'da yapılacak siyasi görüşmelerde her konuyu müzakere etmeye hazırız" diyen Esed, şöyle devam etti:

"Krizi sona erdirecek ya da Suriye'nin geleceğini konuşacak müzakereler için sınır yok. Ancak diğer taraftan masada kim olacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Gerçek Suriye muhalefeti mi olacak? 'Gerçek' derken, Suriye'de halk tabanı olandan söz ediyorum. Suudi Arabistan’da, Fransa’da ya da İngiltere’de değil. Müzakerelerin başarısı, buna bağlı."

Esed, "Devlet başkanlığınızla ilgili konuyu dahi görüşmeye hazır mısınız?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Evet, ama benim pozisyonum anayasaya bağlı. Anayasada devlet başkanını göreve getirmek ya da ondan kurtulmak için mekanizma çok açık. Yani eğer bu konuyu tartışmak isterlerse, anayasayı konuşmaları lazım. Anayasa, ne hükümete, ne devlet başkanına ne de muhalefete ait. Suriye halkına ait olmalı. Her anayasa için referanduma ihtiyacınız var. Bu (Astana'daki) toplantıda tartışılabilecek noktalardan biri. Ancak 'Bu devlet başkanını isteriz ya da istemeyiz' diyemezler. Çünkü devlet başkanı seçim sandığına bağlı. Eğer onu istemiyorsanız, sandığa gidelim."

"Müzakerelerde silahlı muhaliflerin akıbetinin ne olacağı" sorusuna ilişkin Esed, silah bırakan muhaliflerin affedileceğini öne sürdü. 

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar ateşkesi ihlal etmişti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada ateşkese uyulması halinde Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.

Hâlihazırda rejim güçleri, başkent Şam'daki doğu Guta, Barada Vadisi, Dera ili ve Halep ilinin güney kırsalında ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi08 Ocak 2017 Pazar 01:02
  • Suriye Sınırında 5 PKK/PYD Militanı Gözaltına Alındı!07 Ocak 2017 Cumartesi 23:48
  • Suriye'den Hatay'a Getirilen Yaralı Sayısı 400'ü Aştı07 Ocak 2017 Cumartesi 15:58
  • Azez’de Bombalı Saldırı: 60 Kişi Hayatını Kaybetti!07 Ocak 2017 Cumartesi 14:41
  • Esed ve İşbirlikçileri 2016’da En Çok Okulları Hedef Aldı!07 Ocak 2017 Cumartesi 13:41
  • el-Bab’da Bomba Yüklü Bir Araç Ele Geçirildi!07 Ocak 2017 Cumartesi 10:49
  • İşgalci Rusya Uçak Gemisini Suriye'den Çekiyor06 Ocak 2017 Cuma 12:53
  • Suriye'nin Barada Vadisi'nde 7 Bin Kişi Yerinden Edildi06 Ocak 2017 Cuma 04:10
  • Esed Güçleri Barada Vadisini Klor Gazıyla Vurdu!05 Ocak 2017 Perşembe 21:59
  • Esed’in Kalesi Lazkiye'ye Bombalı Araçla Saldırı!05 Ocak 2017 Perşembe 17:20
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim