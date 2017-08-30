Katliamdan Kaçan Arakanlıların Köyleri Ateşe Veriliyor!

Myanmar ordusuna bağlı güçler ve Budist çeteler tarafından Arakan’daki Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, katliamdan kaçan Müslümanların köyleri Myanmar yönetimine bağlı güçler tarafından ateşe veriliyor.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda Müslümanın hayatını kaybettiği belirtilmişti.