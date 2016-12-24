Katledilen Filistinli Mültecilerin Organları Alınıp Asit Kuyusuna Atılıyor
Suriye’deki Filistinliler İçin Çalışma Grubu, kendisine bağlı takip ve gözetleme biriminin şimdiye kadar 456 Filistinlinin zindanlarda ve tutuklama merkezlerinde işkence sonucu şehit olduğunu tespit ettiğini belirterek, uluslararası organ kaçakçılığı şebekeleriyle bağlantıları olan rejim güçlerinin şehitlerin cenazelerini elinde tuttuğunu ifade etti.
Konuyla ilgili olarak bugün bir rapor yayınlayan Çalışma Grubu, işgal rejiminin bütün şehitleri duyurmaması, şehit ailelerinin de şehitlerden bahsetmeleri durumunda kendilerinin de benzer baskı ve tasfiyelere maruz kalma endişeleri nedeniyle gerçek rakamın bilinmediğini ve aslında rakamın çok daha yüksek olduğunu hatırlattı.
İşkence sonucu şehit olanlardan bazıları kadın, bazıları çocuk ve bazıları da yaşlı insanlar. Bunlardan 77’si sızdırılan resimlerden tanınırken, diğerlerinin kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgiye henüz ulaşılamadı.
Çalışma Grubu yayınladığı raporda, serbest kalan bazı tutuklularla, rejimden ayrılan bazı askerlerin rejim güçleri içerisinde uluslararası organ mafyasıyla irtibatlı olanların olduğu yönünde bilgi verdiklerini hatırlatarak şu bilgiyi verdi: “Cesetler Şam’ın Kefer Susa güvenlik bölgesindeki 215 nolu kısımdan Esed Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Burada işkence sonucu hayatını kaybedenlerin organları alındıktan sonra bu sefer cesetleri Mezze’deki askeri hastaneye götürülüyorlar. Cesetler burada hastane içinde yapılmış ve içi asitle dolu havuza atılıyor.”
FİEM
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