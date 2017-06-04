Katiller Sürüsü Haşdi Şabi’den Yeni Vahşet

Esirlerin üzerine bevletme, saksıya kafalarını kesip gömme, pişirme ve kesme eylemlerinden tanıdığımız askeri başarısı ile değil insanlık dışı hareketleri ile ön plana çıkan Ebu Azrail bu kez öldürülen bir IŞİD militanının cesedine işkence yaparak şov peşinde….

Sosyal medyada yeni paylaşılan bir videoda Haşdi Şabi’nin komutanlarından Ebu Azrail lakaplı katilin öldürdükleri bir DAEŞ militanını yakıp tekmelemeleri infiale neden oldu.

Bu seferki Irak’lı Sünni değil Afgan Sünni imiş

Görüntülerde Haşdi Şabi’nin Rambo(!) lakaplı Ebu Azrail öldürülen DAEŞ militanının sakallarına ateşle tutturduktan sonra “Kimse eleştirmesin. Bu Iraklı Sünni değil. Afganistan’dan gelen bir yabancıdır” diyerek yaptığı vahşetin meşru olduğunu söylüyor.

Haşdi Şabi Komutanı Ebu Azrail’in daha önce de yakaladığı bir DAEŞ militanını baş aşağı astıktan sonra ataşe verip kafasını kestiği görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Irak Başbakanı Haydar Ali İbadi talan ve işkence ile öne çıkan bu katil sürüsünü “kahramanlarımız” diye nitelemiş Suriye’ye girmelerinin meşru olduğunu belirterek destek çıkmıştı.

IŞİD Dünya ve Türkiye medyasında yaptıkları vahşi eylemlerle ön plana çıkartılırken, Haşdi Şabi gibi katil sürülerinin vahşilikleri görmezden gelinmesi sorgulanması gereken bir konu...

Kaynak: Fetih Medya