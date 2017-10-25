Katil Rusya’ya Göre Suriye Tasarısı Oylaması Şov İdi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını veto ederek "barbar Esed rejiminin suçlarının cezasız kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını bir kez daha gösterdiğini" belirtti.

Halley, Rusya'nın BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce (OPCW) oluşturulan ve Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan ortak soruşturma misyonunun (JIM) görev süresinin uzatılmasını talep eden karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın ardından yaptığı açıklamada Halley, "Rusya, kimyasal silah kullanan barbar Esed rejiminin suçlarının cezasız kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Halley, Rusya'nın bağımsız ve tamamen teknik olan bir BM organının görev süresinin uzatılmasını reddederek kimyasal silahların kullanılmasının engellenmesini umursamadığını savundu. Halley, Rusya'nın BMGK kararını 9 kez veto ederek "Esed ve katil ekibini koruduğunu ve bir kez daha diktatör ve kimyasal silah kullanan teröristlerin yanında yer aldığını" ifade etti.

RUSYA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ülkesine yönelik suçlamaları reddederek BM misyonu JIM'in görev süresinin uzatılmasına karşı çıkmadıklarını iddia etti.

BM misyonunun görev süresi uzatılmadan önce 26 Ekim'de JIM'in BMGK'ye sunacağı 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesindeki saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin raporu, misyonun nasıl çalıştığını ve kanıtları nasıl topladığını bilmek istediklerini söyleyen Nebenzia, "26 Ekim'de raporun yayınlanmasından sonra JIM'ın görev süresinin uzatılmasını tekrar tartışmaya hazırız." dedi.

"OYLAMA ŞOVDAN İBARETTİ"

Nebenzia, "ABD ve ortaklarının tasarıyı bugün oylamaya sunması sadece bir şovdan ibaret ve Rusya'yı küçük düşürmek içindi." şeklinde konuştu.

ABD tarafından hazırlanan ve BM Güvenlik Konseyinde oylanan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi. 11 üye tasarıya destek verirken Çin ve Kazakistan çekimser oy kullandı.

Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Rusya, iç savaşın başından bu yana 9. kez Suriye karar tasarısını reddetmiş oldu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM misyonu JIM, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulmuştu. 17 Kasım'da görev süresi dolacak olan JIM, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesindeki saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin raporunu 26 Ekim'de BMGK'ye sunacak.

Misyon, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda ise terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.