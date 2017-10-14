Katil Rusya İdlib’de Faylaku’ş-Şam Karargâhını Bombaladı

HAKSÖZ-HABER

İdlib’e sözde barış götürme misyonuyla Türkiye’de belirli medya çevrelerinin övüp övüp bitiremediği katil Rusya Suriye’de sivil halkı ve özgürlük savaşçılarını vurmaya devam ediyor.

Arapça yayın yapan Baladi-News sitesinin yer verdiği habere göre, son olarak İdlib’in güneyinde yer alan Ma'rat Nu'man kasabasında Faylaku’ş-Şam'a ait bir karargâhı hedef alan katil Rusya’nın hava saldırısı sonucunda 4 direnişçinin şehit edildiği kaydedildi.