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Katil Rusya İdlib’de Faylaku’ş-Şam Karargâhını Bombaladı

Katil Rusya İdlib’de Faylaku’ş-Şam Karargâhını Bombaladı

İşgalci Rusya’nın İdlib’de Faylaku’ş-Şam’a ait bir karargahı hedef aldığı hava saldırısında en az 4 direnişçinin şehit edildiği bildirildi.

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HAKSÖZ-HABER

İdlib’e sözde barış götürme misyonuyla Türkiye’de belirli medya çevrelerinin övüp övüp bitiremediği katil Rusya Suriye’de sivil halkı ve özgürlük savaşçılarını vurmaya devam ediyor.

Arapça yayın yapan Baladi-News sitesinin yer verdiği habere göre, son olarak İdlib’in güneyinde yer alan Ma'rat Nu'man kasabasında Faylaku’ş-Şam'a ait bir karargâhı hedef alan katil Rusya’nın hava saldırısı sonucunda 4 direnişçinin şehit edildiği kaydedildi.

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