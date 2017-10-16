Katil Kasım Süleymani Haşdi Şabi'nin Resmi Danışmanı Oldu

Irak Hükümet Sözcüsü Sadi Hadisi, “Irak ordusu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi resmi olarak Haşdi Şabi müsteşarı olarak görevlendirdi” dedi.

Rûdaw TV'nin “Rûdawi Emro” adlı programına konuk Irak Hükümet Sözcüsü Sadi Hadisi, bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Rûdaw sunucusu Hiwa Cemal’in, “Neden Irak topraklarında Türk askerine izin vermiyorsunuz da İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne izin veriyorsunuz?” sorusuna Hadisi şu yanıtı verdi:

“Bağdat yönetimi ve Irak ordusu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi resmi olarak Heşdi Şabi müsteşarı olarak görevlendirdi.”