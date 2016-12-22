Katil Esed’in Hamisi İran Kasım Süleymani’nin Halep'te Olduğunu Doğruladı

»Ana Sayfa»Suriye
22.12.2016 14:15
Katil Esed’in Hamisi İran Kasım Süleymani’nin Halep'te Olduğunu Doğruladı
İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi milletvekili Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir" dedi.

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi muhafazakar milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Halep'te bulunduğunu doğruladı.

İran'ın önde gelen gazetelerinden "Dünya-yi İktisad"ın haberine göre Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir." dedi.

"SÜLEYMANİ SURİYE HÜKÜMETİNİN TALEBİ NEDENİYLE HALEP'TE"

Hakkında uluslararası seyahat yasağı bulunan Süleymani'nin Halep'e gitmesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyacağını duyuran ABD yönetiminden gelen açıklamalara işaret eden Kuddusi, Süleymani'nin Suriye hükümetinin talebiyle bu ülkede bulunduğunu savunarak, "Bu yüzden Amerikalı yetkililer hukuki ya da siyasi hiçbir girişimde bulunamaz." ifadesini kullandı.

Beşar Esed rejimi yanlısı yabancı silahlı gruplar, geçen hafta Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği ateşkes ve tahliye anlaşmasına rağmen Halep'in doğusundaki halkın bölgeden çıkışını engellemeye çalışmış, bu amaçla konvoylara saldırarak çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu. İranlı General Seyid Cevad komutasında düzenlenen saldırılar esnasında Süleymani'nin de bölgede olduğu ortaya çıkmıştı. İran medyası, Süleymani'nin savaş suçu işlenen anlarda kuşatma hatlarında bulunduğunu gösteren fotoğraflar yayımlamıştı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında hakkında uluslararası seyahat yasağı konulan Kasım Süleymani'nin buna rağmen Suriye ve Irak'taki birçok noktada İran'ın örtülü askeri operasyonlarını yönettiği biliniyor. Uluslararası kamuoyunda, söz konusu operasyonlarda yerel halkın da zarar gördüğü savaş suçlarının işlenmesi tepki topluyor.

Kaynak: Yeni Şafak

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Subhi Tufeyli: İran ve Hizbullah Siyonizmin Çıkarlarına Hizmet Ediyor!22 Aralık 2016 Perşembe 02:03
  • Bana el-Abed: Rüyamda Hep Öldüğümü Görürdüm21 Aralık 2016 Çarşamba 22:29
  • Halep'ten 700 Araç ve 20 Otobüslük Yeni Konvoy Hareket Etti21 Aralık 2016 Çarşamba 22:15
  • Nusra Cephesi'nden 'Karlov Suikasti' Açıklaması21 Aralık 2016 Çarşamba 21:25
  • Halep’te 25 Bin İran Askeri ve Milis Gücü Var!21 Aralık 2016 Çarşamba 21:24
  • Fatma el-Abed: Bombalar Gerçekti21 Aralık 2016 Çarşamba 21:20
  • Esed’in Takvim Kızlarından Rus Kurtarıcılarına Teşekkürler!21 Aralık 2016 Çarşamba 18:48
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Halep’e Destek21 Aralık 2016 Çarşamba 15:16
  • Halepli Nofa Mıtar: Çocuklarımı, Torunlarımı Özlüyorum21 Aralık 2016 Çarşamba 14:38
  • Fırat Kalkanı Harekâtı: 4 Asker Hayatını Kaybetti!21 Aralık 2016 Çarşamba 13:14
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Acil A Rh+ Kana İhtiyaç Var
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim